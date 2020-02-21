اكد وزير الخارجية الايراني محمدجواد ظريف ان المشاركة في الانتخابات هي افضل السبل لتعزيز قوة البلاد مؤكدا انها تجعلنا اكثر قوة وصلابة في الساحة الدولية.

وقد أدلى ظريف صباح الیوم الجمعة بصوته في حسينية جماران بطهران في الدقائق الأولی من بدء الإقتراع في الانتخابات البرلمانية للدورة الحادية عشرة والانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة.

وقال ظريف على هامش مشاركته في الانتخابات ان الشعب هو الداعم الاصلي للثورة الاسلامية وباعتباري رئيس الدبلوماسية فالشعب هو الداعم الرئيس لنا.

واضاف ان الشعب لن يسمح لشخص ما في واشنطن ان يتخذ القرار بشأنهم الشخص الذي يده ملطخة بدماء عظماء امثال الفريق قاسم سليماني، مؤكدا ان الشعب اثبت في استفتاء شعبي خلال مراسم تشيع الشهيد سليماني انه يقف بقوة في وجه الارهاب الدولي والاستكبار.

وصرح ان الانتخابات هي افضل السبل لتعزيز قوة البلاد وهي لطالما كانت هكذا وتجعلنا اكثر قوة وصلابة في الساحة الدولية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم ايران عند الساعة الثامنة صباحا اليوم الجمعة للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في دورتها الحادية عشرة و الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة.