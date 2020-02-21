قال حاكم مدينة قصرشيرين (غرب ايران) إن الأنشطة التجارية بما في ذلك تصدير واستيراد البضائع مستمرة عبر منفذي خسروي وبرويزخان إلى العراق ، والتجار يقومون حاليا بالتجارة عبر الحدود.

واضاف "مراد علي تاتار" في حديث لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم الجمعة، إن عبور المسافرين عبر حدودي خسروي وبرويزخان، قد توقف من قبل العراق حتى يتم نشر فريق طبي كامل لاتخاذ إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.

واشار الى أن حركة المسافرين ستستأنف بعد نشر فريق طبي على الحدود من قبل العراق.

وقال المسؤول الحكومي في قصر شيرين: أن 500 شاحنة تعبر يوميا لتصدير البضائع من حدود خسروي، و800 الى الف و500 شاحنة محملة بالبضائع تعبر حدود برويزخان الرسمية إلى العراق.

وأغلق العراق حدوده البرية مع إيران لمدة ثلاثة أيام مساء الخميس كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية أن حدودها البرية مغلقة أمام المسافرين الإيرانيين لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.