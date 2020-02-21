ادلى رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني صباح اليوم بصوته في الانتخابات النيابية في دورتها الحادية عشرة.

وكانت قد انطلقت صباح اليوم الجمعة وفي تمام الساعة الثامنة صباحا، الانتخابات التشريعية الحادية عشرة بفتح صناديق الاقتراع التي يتنافس فيها أكثر من 7157 مرشحا بينهم 782 إمرأة على 290 مقعد برلماني.

وأوعز وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي بفتح صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية 11 في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم فيما أدلى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي بصوته في هذه الانتخابات.

ويبلغ عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية في دورتها الحالية 57 مليونا و 918 الفا و 159 شخصا من ضمنهم مليونان و931 الفا و 766 شخصا يحق لهم المشاركة للمرة الاولى بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة.

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع في كل انحاء البلاد 55 الف مركز اقتراع للتصويت للانتخابات في اطار 208 دائرة انتخابية.

وتجري بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في عدد من محافظات البلاد.