اعتبر راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة، أن تركيبة الحكومة الجديدة "متوازنة"، مؤكدا أن حركته "راضية" عنها.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها الغنوشي ،يوم الخميس، عقب اجتماع مكتب البرلمان في مقره بالعاصمة تونس. حيث قال إن تركيبة حكومة تونس الجديدة الذي يترأسها رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ معقولة، وفيها توازن بين التمثيلية البرلمانية والتمثيلية الحكومية.

وأضاف الغنوشي: "لكن يبقى دائما الأهم ليس التوازن الحسابي، وإنما تقريب وجهات النظر بين مكونات الحكومة ونجاحها".

وأشار الغنوشي إلى أن: "حركة النهضة راضية عن تركيبة الحكومة الجديدة، وأجزناها واعتبرناها متوازنة، وتضم شخصيات كبيرة من الوزن الثقيل تنتمي إلى الأحزاب المشاركة في الحكومة".

وتابع أن "الأحزاب المشاركة في الحكومة ستلتقي حول برنامجها، والتضامن الحكومي يفرض على الجميع داخلها التعاون والالتزام بهذا البرنامج".

وفي السياق نفسه، أعلن رئيس البرلمان التونسي أنه "ستكون هناك جلسة منح ثقة تعرض فيها الحكومة الجديدة على البرلمان، الأربعاء القادم، ونأمل أن تنل الحكومة الثقة وهذا هو المُتوقّع".

يشار الى أن تركيبة الحكومة الجديدة التي قدمها الفخفاخ، تضم 30 وزيرا وكاتبي دولة (مساعدي وزراء)؛ منهم 16 عضوا منتمين للأحزاب و14 مستقلا، أما كاتبي الدولة فهما مستقلين، والأحزاب المشاركة في الحكومة هي حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس والبديل التونسي وحزب نداء تونس.