كشفت مؤسسة النفط الليبية ، يوم أمس، عن قصف خزان لغاز النفط المسال في مستودع طريق المطار جنوبي العاصمة طرابلس، بقذيفة أطلقتها قوات المشير خليفة حفتر.

وأصدرت مؤسسة النفط الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، بيان توضيح فيه، إن القذيفة تسببت في احتراق الخزان بالمستودع التابع لشركة البريقة لتسويق النفط.

وأضافت المؤسسة في بيانها أنه "لحسن الحظ، كان الخزان فارغا تقريبا، ولم يُخلّف هذا الحادث أية خسائر في الأرواح البشرية، إلا أنّه تسبب في حدوث أضرار مادية".

ونقل البيان عن رئيس مؤسسة النفط الليبية، مصطفى صنع الله، قوله: "نحن نشاهد منشآت قطاع النفط والغاز تُدمّر أمام أعيننا يومًا بعد يوم".

وأضاف صنع الله: "هذه جريمة جديدة بحق الشعب الليبي الذي لا يزال يعاني، بينما تحاول قوى أجنبية (لم يحددها) تنفيذ أجنداتهم في بلدنا، ويجب ألا تمر تلك الجرائم من دون عقاب".

يذكر انه جرى إخلاء مستودع طريق المطار، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد استهدافه عدة مرات؛ ما عرض حياة الموظفين للخطر.