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رقم الخبر: 276565 تاريخ النشر: شباط 21, 2020 الوقت: 09:53 الاقسام: عربيات  
لأول مرة.. حاخام إسرائيلي في قصر الملك سلمان

لأول مرة.. حاخام إسرائيلي في قصر الملك سلمان

استقبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الخميس، وفدا من مجلس إدارة مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وبينهم الحاخام الإسرائيلي، ديفيد روزين.

ويعد الإعلان عن تواجد شخصية تحمل الجنسية الإسرائيلية، فضلا عن كونه حاخاما، في القصر الملكي السعودي، حدثا غير مسبوق في تاريخ المملكة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية خبرا بشأن استقبال الملك السعودي للوفد، لكنها لم تشر إلى أسماء كل منهم على حدة، واكتفت بنشر صور للقاء.

 
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مصدر الخبر: وكالة فارس
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