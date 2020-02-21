اعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي بان الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد هي 5 فقط.

وقال نمكي في الرد على سؤال مراسل "ارنا" خلال تصريحه الصحفي مساء الخميس، ان الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ايران هي 5 فقط وتشمل شخصين توفيا واثنين اخرين راقدين في المستشفى في قم حاليا وشخص اخر وهو طبيب ذهب من اراك الى قم.

واضاف، هنالك 24 حالة مشتبه بها بالاصابة بفيروس كورونا هم الان راقدون في المستشفى، وستتضح النتيجة ويتم الاعلان عنها بعد الحصول على الفحوص المختبرية اللازمة.

وتابع، ان وزارة الصحة تتوقع عدم اصابة غالبية هؤلاء بالفيروس.