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رقم الخبر: 276561 تاريخ النشر: شباط 21, 2020 الوقت: 09:53 الاقسام: محليات  
آية الله يزدي: فرض الحظر عليّ من قبل اميركا فخر لي

آية الله يزدي: فرض الحظر عليّ من قبل اميركا فخر لي

اعتبر رئيس رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم وعضو مجلس مجلس صيانة الدستور ادراج اسمه ضمن قائمة الحظر الاميركية، فخرا له.

وجاء في الصفحة الشخصية لآية الله يزدي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": من الفخر لي ان يقوم افراد ملطخة ايديهم بدماء الشهيد العزيز الحاج قاسم سليماني بفرض الحظر عليّ حسب زعمهم.

واكد آية الله يزدي بان اجراءات الحظر الاميركية لن تجديها نفعا.

وكانت وزارة الخزانة الاميركية وفي سياق اجراءاتها العدائية ضد الجمهورية الاسلامية الايانية قد ادرجت اسماء 5 من اعضاء مجلس صيانة الدستور في قائمة الحظر وهم آية الله احمد جنتي وآية الله محمد يزدي وعباس علي كدخدائي وسيامك رهبيك ومحمد حسن صادقي مقدم.

 
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مصدر الخبر: وكالة ارنا
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