قائد الثورة الإسلامية يدلي بصوته في الانتخابات أدلى قائد الثورة الاسلامیة سماحة آیة الله السید علي الخامنئي صباح الیوم الجمعة بصوته في الصندوق السيّار في حسينية الإمام الخميني (رض) في الدقائق الأولی لبدء الإقتراع في الانتخابات البرلمانية للدورة الحادية عشرة و الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة.