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رقم الخبر: 276556 تاريخ النشر: شباط 20, 2020 الوقت: 15:36 الاقسام: محليات  
تعطيل المدارس والجامعات في مدينة قم للوقاية من فيروس كورونا

تعطيل المدارس والجامعات في مدينة قم للوقاية من فيروس كورونا

أعلن محافظ قم، تعطيل جميع المدارس والجامعات ومراكز التعليم العالي في قم يوم الخميس، وقال: لا يحق لأي مدير باستثناء رئيس جامعة العلوم الطبية ان يدلي بأي وجهة نظر بشأن فيروس كورونا.

وخلال ترؤسه لاجتماع الدفاع البيئي في محافظة قم، قال بهرام سرمست: لا يحق لأي مدير باستثناء الدكتور قدير، رئيس جامعة العلوم الطبية في قم، أن يدلي بأي وجهة نظر بهذا الشأن، وعلى وسائل الاعلام كذلك ان تتابع جميع الاخبار حصرا عبر جامعة العلوم الطبية.
وبيّن ان على جميع الاجهزة ان تبذل العون لمجموعة الصحة والعلاج في المحافظة، وقال: ان جميع المدارس والجامعات ومراكز التعليم العالي بالمحافظة في عطلة ليوم الخميس 20 شباط/فبراير.

 
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