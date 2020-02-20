وقال وهاب زادة في تصريح ادلى اليوم الخميس انه تم تحديد حالة جديدة من الاصابة بفيروس كورونا وكانت في مدينة اراك (وسط) وحالتين كذلك في مدينة قم (جنوب طهران.

واضاف، ان عدد الوفيات جراء فيروس كورونا هما الشخصان فقط اللذان اعلن عنهما يوم امس في مدينة قم.

واوضح وهاب زادة بان هنالك ايضا عدد من الحالات المشتبه بها.

بدوره اكد رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور تسجيل الاصابات الجديدة الثلاث وقال ان هؤلاء يرقدون في المستشفى في الوقت الحاضر ويخضون للعلاج اللازم.

واضاف، ان الفحوصات المختبرية اثبتت اصابة هؤلاء الافراد الثلاثة وهم مواطنون ايرانيون وان الشخص المصاب في اراك هو من اهالي مدينة قم وهو من زملائنا الاطباء.

واوضح بان العدد قد ارتفع الى 5 مع الشخصين اللذين توفيا يوم امس في مدينة قم بسبب الاصابة بالفيروس.

كما اعلن رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة بابُل بمحافظة مازندران شمال ايران عن تحديد حالتين يشتبه في اصابتهما بفيروس كورونا.

وقال فرزاد جلالي في تصريح صحفي اليوم ، ان الشخصين المشتبه باصابتهما بفيروس كورونا هما رجل وامراة يرقدان في المستشفى حاليا.

واضاف، ان الفحوص المختبرية لم تبثت لغاية الان اصابتهما بفيروس كورونا ومازالا يرقدان في المستشفى لغرض اكتمال العلاج.

يذكر انه تم لغاية الان تسجيل 5 حالات اصابة بفيروس كورونا في البلاد لغاية الان، 4 في مدينة قم و 1 في مدينة اراك، حيث توفي اثنان في قم يوم امس.

وفي نفس السياق أعلن محافظ قم، تعطيل جميع المدارس والجامعات ومراكز التعليم العالي في قم يوم الخميس، وقال: لا يحق لأي مدير باستثناء رئيس جامعة العلوم الطبية ان يدلي بأي وجهة نظر بشأن فيروس كورونا.

وخلال ترؤسه لاجتماع الدفاع البيئي في محافظة قم، قال بهرام سرمست: لا يحق لأي مدير باستثناء الدكتور قدير، رئيس جامعة العلوم الطبية في قم، أن يدلي بأي وجهة نظر بهذا الشأن، وعلى وسائل الاعلام كذلك ان تتابع جميع الاخبار حصرا عبر جامعة العلوم الطبية.