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رقم الخبر: 276554 تاريخ النشر: شباط 20, 2020 الوقت: 15:28 الاقسام: محليات  
صناديق الاقتراع تفتح أبوابها عند الثامنة من صباح غد الجمعة

صناديق الاقتراع تفتح أبوابها عند الثامنة من صباح غد الجمعة

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في البلاد، في بيان اليوم الخميس، ان صناديق الاقتراع ستفتح ابوابها عند الساعة الثامنة من صباح يوم غد الجمعة .

وافاد الموقع الاعلامي لوزارة الداخلية ، ان عملية الاقتراع للدورة الـ11 لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي والانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة، ستنطلق عند الساعة الثامنة صباحا من يوم غد.
يذكر ان انتخابات مجلس الشورى الاسلامي في دورتها الحادية عشرة ستجري يوم غد الجمعة وبالتزامن معها تجري الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة.
ويخوض 7148 مرشحا المنافسة الانتخابية للفوز بمقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدا .
واعلن وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي مساء امس الاربعاء بان الانتخابات البرلمانية ستجري في 55 الف مركز اقتراع موزعة على 208 دوائر انتخابية في مختلف انحاء البلاد.

 
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