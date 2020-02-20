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|رقم الخبر: 276552
|تاريخ النشر: شباط 20, 2020
|الوقت: 11:02
|الاقسام: محليات
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القوة الجوية للجيش الايراني تتسلم 8 طائرات عسكرية خضعت لصيانة أساسية
برعاية وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي تسلمت القوة الجوية للجيش الايراني اليوم الخميس 8 طائرات عسكرية خضعت لعمليات تطوير وصيانة اساسية.
وافاد تقرير للدائرة العامة لوزارة الدفاع انه بحضور وزير الدفاع العميد امير حاتمي وقائد القوة الجوية للجيش العميد طيار عزيز نصير زادة ، تم تسليم 8 طائرات عسكرية شرقية وغربية واوروبية خضعت لعمليات تطوير وصيانة اساسية للقوة الجوية للجيش.
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