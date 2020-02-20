برعاية وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي تسلمت القوة الجوية للجيش الايراني اليوم الخميس 8 طائرات عسكرية خضعت لعمليات تطوير وصيانة اساسية.

وافاد تقرير للدائرة العامة لوزارة الدفاع انه بحضور وزير الدفاع العميد امير حاتمي وقائد القوة الجوية للجيش العميد طيار عزيز نصير زادة ، تم تسليم 8 طائرات عسكرية شرقية وغربية واوروبية خضعت لعمليات تطوير وصيانة اساسية للقوة الجوية للجيش.