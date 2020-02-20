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رقم الخبر: 276552 تاريخ النشر: شباط 20, 2020 الوقت: 11:02 الاقسام: محليات  
القوة الجوية للجيش الايراني تتسلم 8 طائرات عسكرية خضعت لصيانة أساسية

القوة الجوية للجيش الايراني تتسلم 8 طائرات عسكرية خضعت لصيانة أساسية

برعاية وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي تسلمت القوة الجوية للجيش الايراني اليوم الخميس 8 طائرات عسكرية خضعت لعمليات تطوير وصيانة اساسية.

وافاد تقرير للدائرة العامة لوزارة الدفاع انه بحضور وزير الدفاع العميد امير حاتمي وقائد القوة الجوية للجيش العميد طيار عزيز نصير زادة ، تم تسليم 8 طائرات عسكرية شرقية وغربية واوروبية خضعت لعمليات تطوير وصيانة اساسية للقوة الجوية للجيش.

 
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