وكتب علي ربيعي على صفحته على تويتر اليوم الخميس: بناء على طلب رئيس الجمهورية ، تم تشكيل خلية لإدارة الوقاية ومكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة، بحضور وزراء الصحة والعلاج والتعليم الطبي والتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية والطرق وبناء المدن والمتحدث باسم الحكومة و ممثل الاركان العامة للقوات المسلحة.

وأعلن ربيعي في هذه التغريدة، عن مشاركة الأجهزة التنفيذية الأخرى في الاجتماعات حسب الضرورة، وقال: منذ بداية تفشي كورونا في الصين، تقوم الحكومة بمراجعة الأمر في عدد من الاجتماعات واتخاذ القرارات المناسبة ومراقبة الحدود كما ان وزارة الصحة ترصد وبدقة هذه القضية، وقد تم اتخاذ التدابير اللازمة، والآن بعد أن أصبحت العلامات واضحة، نحتاج إلى عمل وتعاون أكثر شمولا من جميع المواطنين.

وصرح أن الحكومة ستتخذ جميع الخطوات اللازمة بكل اهتمام وقوة، وتتوقع من المواطنين التعاون والاستجابة لتوصيات وزارة الصحة والتعليم الطبي.