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رقم الخبر: 276549 تاريخ النشر: شباط 20, 2020 الوقت: 10:31 الاقسام: محليات  
موسوي: وزيرا خارجية هولندا والنمسا سيزوران طهران

موسوي: وزيرا خارجية هولندا والنمسا سيزوران طهران

أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بان وزيري خارجية هولندا والنمسا سيزوران طهران بداية الاسبوع القادم.

وقال موسوي في تصريح له مساء الاربعاء، انه سيتم خلال المحادثات مع الوزيرين الاوروبيين المذكورين، فضلا عن دراسة العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الدولية والاقليمية، التاكيد ايضا على انتقاد الجمهورية الاسلامية الايرانية لعدم وفاء اوروبا بتنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووي والرضوخ ازاء فرض القوانين الاميركية العابرة للحدود.
واضاف، سيتم التاكيد كذلك خلال المحادثات على هذه النقطة وهي ان امن الخليج الفارسي ومضيق هرمز انما يتحقق عن طريق المشاركة والتعاطي الجماعي بين دول المنطقة.

 
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