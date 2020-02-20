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رقم الخبر: 276548 تاريخ النشر: شباط 20, 2020 الوقت: 10:29 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني: الشعب الايراني صامد أمام مؤامرة الأعداء بشجاعة

الرئيس روحاني: الشعب الايراني صامد أمام مؤامرة الأعداء بشجاعة

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان الشعب الايراني صامد امام مؤامرة الاعداء وحربه الاقتصادية بذات الشجاعة والمقاومة التي كان كان عليها في الايام الاولى للثورة.

وفي تصريحه خلال زيارته مساء الاربعاء لمنزل معاق الحرب رسول سجاد الذي كان قد اصيب ابان فترة سنوات الدفاع المقدس الثماني (في مواجهة الحرب العدوانية التي شنها النظام العراقي السابق في عقد الثمانينات من القرن الماضي)، اشار الرئيس روحاني الى البطولات والتضحيات التي قدمها الشعب والمقاتلون اثناء حرب الدفاع المقدس، وقال، ان الشعب كله يتحمل الان ضغوطا كبيرة في مواجهة الحرب الاقتصادية وهو صامد امام مؤامرات الاعداء حتى إحباطها بذات الروح التي كان عليها خلال الايام الاولى لقيام الثورة الاسلامية.

 
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