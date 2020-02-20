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|رقم الخبر: 276547
|تاريخ النشر: شباط 20, 2020
|الوقت: 10:26
|الاقسام: محليات
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رئيس جامعة الطب في مدينة قم يعلن السيطرة على انتشار فيروس كورونا
أعلن رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة قم جنوب العاصمة طهران عن السيطرة على انتشار فيروس كورونا.
وقال محمد رضا قدير في تصريح ادلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" الاربعاء، ان المستشفيين "كامكار" و"فرقاني" جاهزان للحجر الصحي وان الافراد الذين يشتبه باصابتهم بمرض كورونا سينقلون اليهما.
واضاف، ان شخصين توفيا لغاية الان بسبب الاصابة بهذا المرض.
وقال، ان جميع المراكز العلاجية في مدينة قم هي الان في حالة التاهب وان الاجهزة العلاجية متوفرة بصورة كافية.
ونصح قدير المواطنين بالامتناع عن الحضور في التجمعات والتزام الشروط الصحية اللازمة ومنها غسل اليدين.
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