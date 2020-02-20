  • الخميس ٢٥ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الخميس , فبراير 20, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 276546 تاريخ النشر: شباط 20, 2020 الوقت: 10:22 الاقسام: محليات  
مسؤول طبي: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا سوى الحالتين اللتين سجلتا في مدينة قم

مسؤول طبي: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا سوى الحالتين اللتين سجلتا في مدينة قم

أكد مدير مركز ادارة الامراض السارية في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني محمد مهدي غويا بانه لا اصابات جديدة بفيروس كورونا سوى الحالتين اللتين سجلا في مدينة قم وادت الى وفاة المصابين به.

وقال غويا في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الاربعاء في مدينة قم، ان الحالات المشتبه لها بالاصابة تختلف عن الحالات المؤكدة، ولغاية الان هنالك فقط الحالتان التي اُعلِن عنهما فيما سائر الحالات المشتبه بها لا يمكن القول بانها اصابات بالفيروس ولا يمكن ابداء الراي بها لحين اكتمال نتائج الفحوص المختبرية.
واضاف، ان نتائج هذه الفحوص للحالات المشتبه بها ستتبين الخميس.
واوضح بان الشخصين اللذين توفيا في مدينة قم بسبب الاصابة بفيروس كورونا كانا قد راجعا المستشفى قبل يومين وخضعا للفحوص المختبربة اللازمة، ولم يكونا قد سافرا للخارج اطلاقا.
وفي وقت سابق من يوم الاربعاء اعلن مدير مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة كيانوش جهانبور بان الفحوص المختبرية الاولية قد اثبتت اصابتهما بفيروس كورونا.
من جانبه قال مستشار وزير الصحة علي رضا وهاب زادة ان الشخصين الذين ثبتت اصابتهما بالفيروس قد توفيا اليوم وكانا كبيرين في السن علما بان احدهما كان احد جرحى الاسلحة الكيمياوية (خلال الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية في الفترة 1980-1988).
يذكر ان فيروس كورونا ادى لغاية الان الى وفاة اكثر من 2000 شخص غالبيتهم الساحقة في الصين، وكان المرض قد بدا بالانتشار من مدينة ووهان الصينية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1542 sec