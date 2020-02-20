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رقم الخبر: 276545 تاريخ النشر: شباط 20, 2020 الوقت: 10:22 الاقسام: دوليات  
7 جرحى بهبوط اضطراري لطائرة خاصة في ماغادان الروسية

7 جرحى بهبوط اضطراري لطائرة خاصة في ماغادان الروسية

هبطت طائرة خاصة من طراز "آن 2"، اليوم الخميس، اضطراريا، ما أدى إلى إصابة شخصين مما كانوا على متنها.
وقال متحدث باسم الإدارة الإقليمية لوزارة الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك"، إن الطائرة كانت تقل 14 شخصا وهبطت اضطراريا بطريقة قاسية وحادة في مدينة ماغادان الروسية، ما أدى إلى إصابة شخصين.
وأضاف، أن الطائرة هبطت بعد الإقلاع ما أدى إلى إصابة اثنين من ركابها. مؤكدا أن طاقم الطائرة المكون من شخصين غادرها بسلام.
وتابع، أنه لا يوجد أي تهديد على حياة المصابين. أنهما في صحة جيدة.
وأشار بيان صادر عن وزارة الطوارئ الروسية، إلى أنه عدد المصابين ارتفع إلى ثمانية ركاب تم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقى العناية الطبية.
ونوه البيان بأن، السلطات بدأت بالفعل في التحقيق بالحادث".
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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