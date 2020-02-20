والافراد الذين صدرت الاحكام القطعية بحقهم من قبل الغرفة 36 من محكمة الاستئناف في قضايا المساس بالامن القومي الايراني هم:

- طاهر محمود قديريان: صدر الحكم ضده بالسجن 8 اعوام بعد ادانته بالتعاون مع الادارة الاميركية.

- عبدالرضا محمد كوهبايه: صدر الحكم ضده بالسجن 4 اعوام بعد ادانته بالتجمع والتآمر لتنفيذ اعمال تمس امن البلاد.

- سام برويز رجبي: حكم عليه بالسجن 6 اعوام بعد ادانته بالتجمع والتآمر لتنفيذ اعمال ضد الامن داخل البلاد، والمشاركة في التجسس والتواطؤ مع الكيان الصهيوني ومن مصاديق الاتهام بالتعاون مع الإدارة الاميركية المعادية.

- مراد قاسم طاهباز: حكم عليه بالسجن 10 اعوام بعد ادانته بالتعاون مع اميركا.

- هومن هوشنغ جوكار: حكم عليه بالسجن 8 اعوام بعد ادانته بالتعاون مع الإدارة الاميركية.

- حميدة علي اكبر كاشاني: حكم عليها بالسجن 6 اعوام بعد ادانتها بالتجمع والتآمر للقيام بأعمال ضد الامن داخل البلاد، والمشاركة في التجسس والتواطؤ مع الكيان الصهيوني ومن مصاديق الاتهام بالتعاون مع الإدارة الاميركية المعادية.

- نيلوفر يوسف بياني: حكم عليها بالسجن 10 اعوام بعد ادانتها بالتعاون مع الإدارة الاميركية.

- امير حسين مير توحيد خالقي: حكم عليه بالسجن 6 اعوام بعد ادانته بالتجمع والتآمر للقيام بأعمال ضد الامن داخل البلاد، والمشاركة في التجسس والتواطؤ مع الكيان الصهيوني ومن مصاديق الاتهام بالتعاون مع الإدارة الاميركية المعادية.