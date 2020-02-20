وفي تصريح ادلى به الاربعاء قال لاريجاني، ان الاميركيين لم يكتفوا بفرض اجراءات حظر شاملة غير مسبوقة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية بل هنالك افراد في الحكومة الاميركية مثل بومبيو ركزوا على الانتخابات في ايران ليحثوا الشعب الايراني على العزوف عن المشاركة فيها.

ونوه الى ان تركيز الاميركيين على موضوع الانتخابات يعود الى انهم ادركوا بان مشاركة الشعب الفاعلة في الانتخابات ستكون مؤثرة في اداء البلاد وهم يريدون ان يكون هذا الاداء ضعيفا.

واكد باننا الان في مواجهة مع الاميركيين على المستويين السياسي والاقتصادي واضاف، ان الاميركيين زادوا من ضغوطهم وفتحوا فصلا جديدا في مختلف القضايا الصناعية والمنجمية وان اردنا تحقيق النجاح في المواجهة معهم ونتجاوز هذه المرحلة بكلفة ضئيلة فلابد ان نثبت بان الشعب يشارك في الانتخابات بجدية لان هذا الامر من شانه ان يساعد في حل المشاكل والحيلولة دون ضغوط الاميركيين.

ونوه الى ان الاميركيين يريدون ان تكون مشاركة الشعب باهتة في الانتخابات المرتقبة واضاف، انهم يريدون استغلال هذا الموضوع لزيادة الضغوط على الشعب في مجال الحظر وكذلك خفض فاعلية البلاد.

واكد بانه على الشعب العمل في موضوع الانتخابات على العكس من ارادة الاميركيين واضاف، انه على الشعب من خلال المشاركة الاكثر حماسية والانتخاب الصائب تعزيز فاعلية المجلس وتوجيه رسالة قوية عبر هذا الطريق ترغم الاميركيين على تغيير مسارهم.

وصرح بان المشاركة الواسعة في الانتخابات ستترك تاثيرها بعد 24 وتعلن للاميركيين بانه عليهم تغيير نهجهم القائم على ممارسة الضغوط الاقتصادية القصوى والمغامرات السياسية.