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رقم الخبر: 276540 تاريخ النشر: شباط 20, 2020 الوقت: 10:13 الاقسام: محليات  
السفارة الإيرانية في بغداد تعلن عن تسهيلات جديدة لدخول العراقيين إلى ايران

السفارة الإيرانية في بغداد تعلن عن تسهيلات جديدة لدخول العراقيين إلى ايران

أعلنت السفارة الإيرانية في بغداد، امس الأربعاء، قيامها بتقديم تسهيلات جديدة لدخول العراقيين الى ايران، تعبيرا عن روابط الصداقة والاخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين، والعلاقات الوطيدة بين البلدين.

وقال نائب السفير الإيراني في بغداد، موسوي الطباطبائي خلال لقاء خاص مع "ارنا"، ان "حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية بادرت بتمديد فترة التسهيلات الخاصة لتنقل رعايا جمهورية العراق الذين ينوون زيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية".
واضاف، انه "خلال الفترة من 25 (شباط / فبراير) وحتى 24 (ايار / مايو) المتزامنة مع الاشهر المباركة رجب وشعبان ورمضان يعتبر الختم الذي تسجله شرطة الجوازات عند منافذ الدخول الى اراضي الجمهورية الاسلامية بمنزلة تأشيرة لمدة شهر، ولن تكون هناك حاجة للحصول على التأشيرة لتلك المدة".
وأشار الطباطبائي الى انه "نظرا للترحيب الواسع من رعايا البلدين بالتسهيلات الآنف ذكرها خلال الفترة الماضية وفي ظل الجهود الكبيرة التي بذلت، يتم تطبيق هذه التسهيلات لرعايا البلدين خلال الفترة المشار اليها وبشكل متبادل".
وأكد على ان "هذا القرار يمثل خطوة مهمة جدا لتسهيل التنقل بين البلدين وزيادة التبادلات وتعزيز الاواصر بينهما".

 
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