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رقم الخبر: 276539 تاريخ النشر: شباط 20, 2020 الوقت: 10:10 الاقسام: محليات  
معلومات مفصلة حول الانتخابات التشريعية في إيران

معلومات مفصلة حول الانتخابات التشريعية في إيران

أصدر مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير U-Feed تقريراً حول الانتخابات البرلمنية الايرانية المرتقبة في الـ 21 من شباط/ فبراير الجاري، تضمن عددا من العناوين المتعلقة بالبرلمان الايراني، إضافة لانفوغراف يوضّح بعض المعطيات والأرقام.

ويحتوي الملف على نبذة عامة عن مجلس الشورى الإسلامي، معطيات رقمية عن انتخابات 2020، نتائج الانتخابات التشريعية السابقة، رؤساء البرلمان الإيراني بعد انتصار الثورة الإسلامية، مهام المجلس وصلاحياته، شروط الترشح لمجلس الشورى الاسلامي، إضافة لانفوغراف يوضّح بعض المعطيات والأرقام.
هذا وانطلقت التحضيرات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للدورة الحادية عشرة من الانتخابات البرلمانية الإيرانية، والمقرّر إجراؤها في الـ 21 من شباط/ فبراير الجاري، حيث تنتهي الدورة العاشرة لـ«مجلس الشورى الإسلامي» في 26 أيار/ مايو 2020، إلا أنه وفقًا للقوانين الإيرانية، فإن الانتخابات التشريعية يجب أن تجرى قبل عدة أشهر من بدء الدورة اللاحقة رسميًا.
ومن المقرّر أن يشغل 290 نائبًا مقاعد المجلس النيابي، من 208 دوائر انتخابية في البلاد.
وبالتزامن مع إقامة الانتخابات التشريعية الحادية عشرة، ستجرى الانتخابات النصفية للدورة الخامسة لـ«مجلس خبراء القيادة» الذي يتولّى مهمة تعيين القائد والإشراف عليه وعزله، في محافظات طهران وخراسان الرضوية وخراسان الشمالية وفارس وقم.

 
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