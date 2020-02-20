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رقم الخبر: 276538 تاريخ النشر: شباط 20, 2020 الوقت: 10:08 الاقسام: محليات  
بدء الصمت الانتخابي استعداداً للانتخابات البرلمانية الإيرانية

بدء الصمت الانتخابي استعداداً للانتخابات البرلمانية الإيرانية

بدأ الصمت الانتخابي وتوقف جميع النشاطات للحملات الدعائية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة الايرانية ابتدا من الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس حسب التوقيت المحلي (الرابعة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش) .

علما ان الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات البرلمانية في الجمهورية الاسلامية الايرانية بدأت في 13 فبراير الجاري.
يذكر ان انتخابات مجلس الشورى الاسلامي في دورتها الحادية عشرة ستجري يوم غد الجمعة وبالتزامن معها تجري الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة.
ويخوض 7148 مرشحا المنافسة الانتخابية للفوز بمقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدا من ضمنها 5 للاقليات الدينية (المسيحيون الارمن في الشمال، المسيحيون الارمن في الجنوب، المسيحيون الآشوريون والكلدانيون، الزرادشتيون، اليهود).
وتعد دائرة طهران الدائرة الانتخابية هي الاكبر ويمثلها 30 نائبا.
واعلن وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي مساء امس الاربعاء بان الانتخابات البرلمانية ستجري في 55 الف مركز اقتراع موزعة على 208 دوائر انتخابية في مختلف انحاء البلاد.

 
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