علما ان الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات البرلمانية في الجمهورية الاسلامية الايرانية بدأت في 13 فبراير الجاري.

يذكر ان انتخابات مجلس الشورى الاسلامي في دورتها الحادية عشرة ستجري يوم غد الجمعة وبالتزامن معها تجري الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة.

ويخوض 7148 مرشحا المنافسة الانتخابية للفوز بمقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدا من ضمنها 5 للاقليات الدينية (المسيحيون الارمن في الشمال، المسيحيون الارمن في الجنوب، المسيحيون الآشوريون والكلدانيون، الزرادشتيون، اليهود).

وتعد دائرة طهران الدائرة الانتخابية هي الاكبر ويمثلها 30 نائبا.

واعلن وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي مساء امس الاربعاء بان الانتخابات البرلمانية ستجري في 55 الف مركز اقتراع موزعة على 208 دوائر انتخابية في مختلف انحاء البلاد.