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رقم الخبر: 276534 تاريخ النشر: شباط 19, 2020 الوقت: 20:15 الاقسام: محليات  
شمخاني: المشاركة السياسية السبيل الوحيد لتشكيل مجلس قوي

شمخاني: المشاركة السياسية السبيل الوحيد لتشكيل مجلس قوي

أكد أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني أن المشاركة السياسية في الانتخابات هي السبيل الوحيد لتشكيل مجلس قوي في ظل نظام السيادة الشعبية الدينية.

واشار شمخاني في تغريدة نشرها اليوم الاربعاء على صفحته الخاصة في تويتر الى انتخابات مجلس الشورى الاسلامي التي ستجري يوم الجمعة القادم مؤكدا على ضرورة مشاركة الجميع فيها .
وكتب شمخاني : لايمكن ان تكون ايران قوية بدون مجلس قوي . إن المشاركة السياسية هي السبيل الوحيد لتشكيل مجلس قوي في ظل نظام السيادة الشعبية الدينية.
وطلب شمخاني في تغريدته من الشعب الايراني المشاركة الكبيرة في الانتخابات لتشكيل مجلس قوي و ايران قوية.

 
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