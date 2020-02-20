واستضافت العاصمة الهندية بطولة اسيا للمصارعة الرومانية، رجال، في دورتها الثلاثين على مدى يومي 18 و19 شباط / فبراير الحالي.

وجاءت حصيلة المنتخب الايراني الذي احرز بطولة هذه المنافسات، على الشكل التالي :

- ه ميداليات ذهبية لكل من المصارعين : بويا ناصر بور للوزن 55 كغ، وامين كاوفياني نجاد للوزن 72 كغ، ومهدي ابراهيمي للوزن 82 كغ، ومحمد هادي ساروي للوزن 97 كغ، وامين ميرزادة للوزن 130 كغ.

- ميدالية فضية واحدة للمصارع بجمان بشتام في الوزن 77 كغ.

- 3 ميداليات برونزية للمصارعين : مهدي محسن نجاد - الوزن 60 كغ، وميثم دلخاني - الوزن 63 كغ، وحسن اسدي في الوزن 67 كغ.

علما، ان مجموع النقاط التي سجلها منتخب المصارعة الرومانية الايراني في بطولة اسيا بنيودلهي 190 نقطة.