وجه رئيس الحكومة العراقية المستقيل، عادل عبد المهدي، الأربعاء، رسالة إلى أعضاء مجلس النواب والكتل السياسية، وطالبهم بدعم رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي.

وجاء في نص الرسالة: "السيد رئيس مجلس النواب الموقر، السادة والسيدات نواب الرئيس وأعضاء المجلس الموقرون، قدمت استقالتي في 29 / 11 / 2019 وتم قبولها من قبل مجلس النواب الموقر، وها نحن في منتصف شباط 2020، أي بعد شهرين ونصف ولم تشكل حكومة جديدة".

وقال عبد المهدي "كان من المفترض دستورياً تكليف مرشح جديد خلال 15 يوماً من تاريخ الاستقالة. تأخرنا عن الموعد كثيراً ولم يتم التكليف سوى في بداية شباط عندما كُلف محمد توفيق علاوي، مما يبين أزمة العملية السياسية، بل أزمة القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الامر".

وأضاف "تفاءلنا بالتكليف ونبذل قصارى جهدنا لدعمه ومساندته للنجاح في مساعيه، بما في ذلك هذه الرسالة المفتوحة ومضامينها التي أبلغناها إلى القادة السياسيين، ونحن نعلم بالصعوبات الجمة التي يواجهها الجميع. فالمهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً لمنح ثقة مجلس النواب الى أعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 آذار 2020، لذلك أتوجه بهذه الرسالة قبل انتهاء المهلة الدستورية الى اخواني واخواتي من نواب الشعب للتحذير من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، بدل الاسراع بتشكيلها ليتسنى لها القيام بمهامها المسندة اليها ومنها اجراء الانتخابات المبكرة في أقرب فرصة ممكنة".

وختم رسالته "اذ سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 آذار 2020، ولن أجد أمامي سوى اللجوء الى الحلول المنصوص عليها في الدستور او النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وهدفي من ذلك كله المساعدة على إنجاح الحكومة القادمة ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل بالضد من مصلحة البلاد ونظامها الديمقراطي الدستوري".

في السياق ، هدد رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي بوضع العراقيل أمام تشكيل الحكومة في حال عدم الاستماع لمطالب الكيانات السياسية وبينها الكرد.

وقالت جوان احسان في تصريح أورده موقع "دواروژ" الكردي، انه "تم الاجتماع مع جميع الاطراف السياسية العراقية من الشيعة والسنة والكرد عدا ائتلاف سائرون"، مبينة أن "المحور الرئيسي للاجتماع كان حول ايجاد آلية للمشاركة في حكومة اتحادية تمثل جميع القوى السياسية وكافة المكونات العراقية، وان تكون على مستوى ثقة الشعب والرد على مطالب المتظاهرين".

واضافت احسان، ان "الوفد الكردي اعلن بكل شفافية بحضور غالبية القوى السياسية خلال الاجتماع، انه لا يمكن القبول بوضع شخص يمثل اقليم كردستان دون الرجوع الى النواب الكرد ودون الرجوع الى القوى التي تمثل شعب كردستان" على حد تعبيره.

وتابعت، انه "من الناحية اللوجستية والمبدئية يجب على علاوي الاستماع الى الكيانات، وفي حال عدم الاستماع، فان هناك احتمال من وضع الحكومة تحت المسؤولية او خلق عراقيل امام تشكيلها وبالتالي تكون الحكومة ضعيفة اذا ما شكلت ولن تكون بمستوى هذه المرحلة".