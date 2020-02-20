استهدف تفجير موكب وزير الدفاع في حكومة الرئيس اليمني الهارب عبد ربه منصور هادي محمد المقدشي في مدينة مأرب اليمنية ومقتل عدد من مرافقيه.

وأعلن مصدر محلي عن نجاة محمد علي المقدشي، من انفجار لغم أرضي، في جبهة صرواح غربي مأرب، الأربعاء.

وقال مصدر عسكري، إن المقدشي كان في زيارة تفقدية لجبهة "المشجح" في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب، مضيفا أن لغما أرضيا انفجر أثناء تواجده في الجبهة، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من مرافقيه.

وتشهد مواقع القتال بمديرية صرواح غربي مأرب مواجهات متقطعة بين قوات هادي وأنصار الله.