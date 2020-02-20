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رقم الخبر: 276523 تاريخ النشر: شباط 19, 2020 الوقت: 16:51 الاقسام: اقتصاد  
إيران تحقق ملياري دولار في مجال التجارة مع الإتحاد الأوراسي
المتحدث باسم الجمارك:

إيران تحقق ملياري دولار في مجال التجارة مع الإتحاد الأوراسي

قال المتحدث باسم دائرة الجمارك الايرانية: ان حجم التبادل التجاري بين ايران واتحاد أوراسيا للتعاون الاقتصادي بلغ ملياري دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الايراني الحالي (بدأ في 21 آذار/ مارس 2019).

ونقلت العلاقات العامة التابعة لدائرة الجمارك الايرانية، عن روح الله لطيفي قوله: انه في مرحلة ما بعد تنفيذ إتفاق التجارة التفضيلية بين ايران والاتحاد الأوراسي في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر 2019 وبما يشمل 862 نوعاً من السلع في مجالي الصادرات والاستيراد مع الدول الأعضاء، فقد بلغ حجم الصادرات الايرانية الى هذه الدول خلال الأشهر العشرة الأولى من العام (الايراني) الحالي، مليونين و683 ألف طن، وبما يعادل 861 مليوناً و19 ألفاً و603 دولارات.

وبحسب هذا المسؤول، فقد حققت الصادرات الايرانية خلال الفترة المذكورة نمواً بنسبة 114 من حيث الوزن و72 بالمئة من حيث قيمة السلع، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأضاف لطيفي: ان حجم استيراد البلاد من بلدان أوراسيا خلال الفترة ذاتها بلغ مليونين و563 ألفاً و801 طن، وقيمتها التي بلغت ملياراً و105 ملايين و946 ألفاً و125 دولارات.

 
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