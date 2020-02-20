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رقم الخبر: 276522 تاريخ النشر: شباط 19, 2020 الوقت: 16:50 الاقسام: دوليات  
وفاة رجل إطفاء في حريق بمكتبة في كاليفورنيا

وفاة رجل إطفاء في حريق بمكتبة في كاليفورنيا

قال مسؤولون إن رجل إطفاء توفي في حريق نشب بمكتبة في وسط ولاية كاليفورنيا الأمريكية في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء.

وذكرت إدارة المطافئ بمقاطعة تولاري أن رجل إطفاء آخر لا يزال مفقودا فيما تكافح الفرق لاحتواء ألسنة اللهب المندلعة بالمبنى الذي يقع في بورترفيل ويعود تاريخ إنشائه للخمسينيات. وقالت متحدثة باسم المطافئ: إن المكتبة لا تحتوي على نظام رش لإخماد الحرائق وتبحث

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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