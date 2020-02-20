وفاة رجل إطفاء في حريق بمكتبة في كاليفورنيا قال مسؤولون إن رجل إطفاء توفي في حريق نشب بمكتبة في وسط ولاية كاليفورنيا الأمريكية في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء.