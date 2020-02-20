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رقم الخبر: 276521 تاريخ النشر: شباط 19, 2020 الوقت: 16:48 الاقسام: اقتصاد  
طهران واسلام آباد تدرسان سبل تعزيز التعاون التجاري

طهران واسلام آباد تدرسان سبل تعزيز التعاون التجاري

بحث سفير إيران في باكستان محمد علي حسيني، خلال لقائه عبدالرزاق داود مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون التجارية، تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

وشدد الجانبان، أمس الأربعاء، على ضرورة التعرف على المشاكل العالقة ووضع حلول للخروج منها عبر إقامة إجتماعات تجارية منتظمة ودعم القطاع الخاص في البلدين وتقديم التسهيلات اللازمة وضرورة منهجية المبادلات التجارية ومكافحة تهريب المخدرات في المناطق الحدودية.

وأكد السفير حسيني على ضرورة توسيع التعاون التجاري والمصرفي والمالي وتعزيز الأسواق الحدودية، بالإضافة إلى وجوب فتح الممرات الحدودية الجديدة بهدف تسهيل التبادلات التجارية.

من جانبه، شدد الجانب الباكستاني على تعزيز التعاون مع إيران في مختلف المجالات منها التجارية والإقتصادية واستمرار المشاورات في إطار الإتفاقات التجارية بين البلدين ووجوب المكافحة المستمرة مع تهريب السلع.

 

 
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