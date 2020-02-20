  • الخميس ٢٥ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الخميس , فبراير 20, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 276518 تاريخ النشر: شباط 19, 2020 الوقت: 16:17 الاقسام: دوليات  
أردوغان يدعو لاحترام أمر القبض على رجل أعمال انتفض ضده

أردوغان يدعو لاحترام أمر القبض على رجل أعمال انتفض ضده

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إنه يتعين احترام أمر اعتقال جديد صدر بحق رجل الأعمال عثمان كافالا بعد يوم من تبرئته في قضية ضلوعه في احتجاجات شهدتها تركيا في 2013.
أدلى أردوغان بهذه التصريحات للصحفيين بعد كلمة ألقاها لنواب البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم وصف خلالها احتجاجات حديقة جيزي بارك عام 2013 بأنها ”هجوم جبان“ على البلد.
أردوغان يقول إنه يحترم الحكم الصادر بشأن جيزي لكن الاحتجاجات كانت "هجوما جبانا"
وقال الرئيس التركي إنه يحترم قرار المحكمة بتبرئة رجل الأعمال وفاعل الخير عثمان كافالا وثمانية غيره فيما يتعلق بضلوعهم في احتجاجات جيزي بارك لكنه أضاف أن التوتر الذي اندلع في 2013 كان ”هجوما جبانا“ على البلد.
وأضاف ”نحترم قرار القضاء لكن الحكم الشعب على من شاركوا في (أحداث) جيزي...لن يتغير أبدا“.
 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0668 sec