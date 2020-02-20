أدلى أردوغان بهذه التصريحات للصحفيين بعد كلمة ألقاها لنواب البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم وصف خلالها احتجاجات حديقة جيزي بارك عام 2013 بأنها ”هجوم جبان“ على البلد.

أردوغان يقول إنه يحترم الحكم الصادر بشأن جيزي لكن الاحتجاجات كانت "هجوما جبانا"

وقال الرئيس التركي إنه يحترم قرار المحكمة بتبرئة رجل الأعمال وفاعل الخير عثمان كافالا وثمانية غيره فيما يتعلق بضلوعهم في احتجاجات جيزي بارك لكنه أضاف أن التوتر الذي اندلع في 2013 كان ”هجوما جبانا“ على البلد.

وأضاف ”نحترم قرار القضاء لكن الحكم الشعب على من شاركوا في (أحداث) جيزي...لن يتغير أبدا“.