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رقم الخبر: 276516 تاريخ النشر: شباط 19, 2020 الوقت: 16:04 الاقسام: محليات  
وزير الدفاع: الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية اصيب بالتلف

وزير الدفاع: الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية اصيب بالتلف

قال وزير الدفاع الإيراني، إن الصندوق الأسود لطائرة الركاب الأوكرانية قد أصيب بأضرار جسيمة وقد طلب من الصناعات الدفاعية بالمساعدة في إعادة ترميم الصندوق الأسود.

وعلى هامش اجتماع لمجلس الوزراء، صرح العميد امير حاتمي للصحفيين اليوم الأربعاء ، حول موقف وزارته من اعلان بعض الدول الأجنبية بإرسال قوات لتأمين أمن الخليج الفارسي، صرح، بان سياسة إيران بشأن الأمن الإقليمي والخليج الفارسي واضحة، فاننا نؤمن بأن أمن المنطقة يتحقق على أيدي دول الخليج الفارسي، وأن وجود أي عنصر أجنبي قد يمس بالأمن الأقليمي .

واضاف وزير الدفاع : أوضحت لدول المنطقة والدول التي طلبت منا في بعض الأحيان التعليق على هذا الأمر، أنه لا ينبغي الشعور بالقلق إزاء أمن الخليج الفارسي والمنطقة في ظل التعاون بين دول المنطقة، لان هذه الدول قادرة على حماية أمن المنطقة والخليج الفارسي بسهولة.

 


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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