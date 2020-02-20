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رقم الخبر: 276515 تاريخ النشر: شباط 19, 2020 الوقت: 15:41 الاقسام: سياحة  
محمية السلاحف في «رأس الجنز» العمانية.. وجهة سياحية نموذجية
جولة سياحية حول العالم..

محمية السلاحف في «رأس الجنز» العمانية.. وجهة سياحية نموذجية

محمية طبيعية واقعة جنوب ولاية صور وتعتبر من اهم المناطق السياحة في سلطنة عمان وتستقطب اعداد من السيّاح والعوائل لمشاهدة السلاحف البحرية على الشاطئ والعديد من الحيوانات الاخرى التي تعيش في المنطقة.

محمية السلاحف في رأس الجنز وجهة سياحية نموذجية للسياحة البيئية، وتعتبر هذه المحمية، من أهم الوجهات السياحية في السلطنة التي يقصدها الزوار من داخل السلطنة وخارجها ومن مختلف الجنسيات، لما تتميز به من مقومات طبيعية تتمثل في الشواطئ الهادئة واعتدال الطقس على مدار العام وتمثل نموذجا للسياحة البيئية في السلطنة.

 مشاهدة السلاحف إحدى أهم الأنشطة السياحية البيئية التي يقوم بها السياح في موقع المحمية، ويوجد بالمحمية نوع نادر من السلاحف البحرية وهي السلحفاة الخضراء، وتعتبر هذه المحمية من أكبر المحميات في العالم لهذا النوع من السلاحف المهدد بالانقراض، إذ تعشعش أعداد كبيرة من السلاحف الخضراء النادرة في شاطئ المحمية.

وأيضا هناك أنشطة أخرى خلال الإقامة بالمحمية، منها الإطلاع على متحف تفاعلي يضم دورة حياة السلاحف ومعلومات عن تطورها وانواعها، ومعرفة كل شيء عن عجائب السلاحف القديمة، في بيئة تم تجهيزها وتزويدها بإسلوب مناسب للعائلات.

وتحتوي محمية السلاحف برأس الجنز أيضا على مواقع أثرية، وتظهر هذه المواقع نشاط الصيد والتجارة الذي كان يمارسه العُمانيون منذ القدم، إضافة إلى مناطق تعشيش السلاحف الخضراء، وتبلغ مساحة المحمية حوالي 12 كيلومترا مربعا، وتطل على ساحل بطول 45 كيلومترا .

المحمية تتميز بالبيئة البحرية المتمثلة في مشاهدة السلاحف وممارسة أنشطة متنوعة، وأضاف أن المحمية تعطي نبذه عن الوضع الاجتماعي والبيئي في السلطنة، بالتعرف على أنواع السلاحف وآلية وكيفية وضع البيض ورحلاتها.


 

محمیة «رأس الجنز»محمیة «رأس الجنز»
محمیة «رأس الجنز»محمیة «رأس الجنز»
محمیة «رأس الجنز»محمیة «رأس الجنز»
محمیة «رأس الجنز»محمیة «رأس الجنز»
محمیة «رأس الجنز»محمیة «رأس الجنز»
محمیة «رأس الجنز»محمیة «رأس الجنز»
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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