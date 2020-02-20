تاريخانة (يعني منزل الله) هو واحد من التراث الثقافي لمدينة دامغان، قبل هيمنة العرب في إيران، والذي كان في البداية كنيسة ثم تحول إلى مسجد على مر القرون، وقد تم إصلاحه مرارا وتكرارا.

يعد المسجد أحد أقدم المساجد في إيران، حيث تم بناء مئذنة لذلك. يرتبط المبنى الجديد بالقرن الثاني وأسلوب بناء العصر الساساني. تعتمد خطة المبنى على حجرة سرير ذات أعمدة وتصميمها الأساسي مبني على طراز الفناء المركزي. يوجد فناء مربع كبير تقريباً به 22 شرفة مع أقواس متقاطعة على أعمدة دائرية حول الفناء والتي يتم فتحها في الفناء المركزي الرئيس.

تمت إضافة مئذنة من الطوب بارتفاع 25 متراً إلى هذا المبنى في العهد السلجوقي في عام 420 بعد الميلاد. هيكله جميل جدا مبني من الطوب مزين بأسلوب البناء السلجوقي. يبلغ عرض مآذن المسجد حوالى 6.5 متر مربع ومحيطها حوالى 13 متراً في القاع تقل تدريجياً وتصل إلى 6.8 متر في الجزء العلوي منه.



