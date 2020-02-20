يقع موقع طاق بستان التاريخي على سفح تل يحمل نفس الاسم وبجانب النافورة في الأطراف الشمالية الشرقية لمدينة كرمانشاه. تم بناء المجمع في القرن الثالث الميلادي ويتمتع بقيمة فنية وتاريخية رائعة.

أولاً، اختار الملوك الساسانيون منطقة حول برسبوليس لصنع تماثيلهم. اختار أردشير الثاني والملوك من بعده طاقستان البستان الواقع على طريق الحرير مع خصب طبيعي وارتفاع منسوب المياه.

تقدم الصور مجد ملوك الساسانيين وأيضاً تربطهم بين القوة الإلهية لهم. نحتت هذه اللوحة، بما في ذلك تمثال محمد علي ميرزا، ابن فتح علي شاه قاجار، مع نقش نستعليق بعض المعلومات القيمة عن الحجاب والدين وأهمية الموسيقى في ذلك الوقت تُرى بين النقوش. تم إنشاء بحيرة مصنوعة من الينابيع الطبيعية تحت القوس في منطقة طاق بستان.



