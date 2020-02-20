  • الخميس ٢٥ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الخميس , فبراير 20, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 276513 تاريخ النشر: شباط 19, 2020 الوقت: 15:32 الاقسام: سياحة  
طاق بستان.. صور من مجد الملوك الساسانيين
في محافظة كرمانشاه

طاق بستان.. صور من مجد الملوك الساسانيين

يقع موقع طاق بستان التاريخي على سفح تل يحمل نفس الاسم وبجانب النافورة في الأطراف الشمالية الشرقية لمدينة كرمانشاه. تم بناء المجمع في القرن الثالث الميلادي ويتمتع بقيمة فنية وتاريخية رائعة.

أولاً، اختار الملوك الساسانيون منطقة حول برسبوليس لصنع تماثيلهم. اختار أردشير الثاني والملوك من بعده طاقستان البستان الواقع على طريق الحرير مع خصب طبيعي وارتفاع منسوب المياه.

تقدم الصور مجد ملوك الساسانيين وأيضاً تربطهم بين القوة الإلهية لهم. نحتت هذه اللوحة، بما في ذلك تمثال محمد علي ميرزا، ابن فتح علي شاه قاجار، مع نقش نستعليق بعض المعلومات القيمة عن الحجاب والدين وأهمية الموسيقى في ذلك الوقت تُرى بين النقوش. تم إنشاء بحيرة مصنوعة من الينابيع الطبيعية تحت القوس في منطقة طاق بستان.


 

 

طاق بستانطاق بستان
طاق بستانطاق بستان
طاق بستانطاق بستان
طاق بستانطاق بستان
طاق بستانطاق بستان
طاق بستانطاق بستان
طاق بستانطاق بستان
طاق بستانطاق بستان
طاق بستانطاق بستان
طاق بستانطاق بستان
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2555 sec