جزيرة قشم احدى جزر محافظة هرمزكان وهي أكبر جزر ايران والخليج الفارسي، حيث تقع في مضيق هرمز وهي جزيرة ايرانية منذ القدم. جزر ناز احدى عجائب قشم السبع وهي من الأماكن السياحية الجميلة.

تبعد جزر ناز 22 كيلومترا عن قشم، وفي هذه الجزر تنتظرك الأصداف الملونة وعرائس البحر ويمكنك السير مشياً أو بالسيارة لمسافة كيلومتر واحد في مياه الخليج الفارسي. إذا كنت تحب الغوص، فهناك مواقع خاصة وفريدة للغوص تنتظرك في نطاق هذه الجزر.

جزر ناز تبلغ مساحتها حوالى ثلاثة هكتارات وليس لها ساحل رملي، وتملأ أطرافها جدران صخرية بارتفاع 5 الى 10 أمتار، وفي وقت المد والجزر ومع ارتفاع ماء البحر ولمدة قصيرة، يتصل قسم اليابسة من الجزر بساحل جزيرة قشم، وعلى الرغم من أن زمن هذه الظاهرة قصير جدا، إلاّ أنّك تستطيع خلال هذه الفترة مشاهدة مضيق هرمز وجزيرة لارك، من القسم العالي في جزر ناز.

جزيرة ناز جنّة حقيقية، ولا تفوتك مشاهدة الطيور وخاصة طائر الفلامينغو ونوارس الجزيرة.

المشي على ساحل البحر والتقاط الصور وصيد السمك

أثناء المشيء سترشدك فتيات صغيرة لترسم على يديك نقش الحناء. إنهن يرسمن هذه النقوش بمنتهى البراعة ولا يشبه أي منها الآخر. الحرف اليدوية المصنوعة من الصدف الصغير الملون من المعالم الرائعة الأخرى خلال رحلة المشي هذه.

كما أن هناك صيادين لديهم وقت كافي لإصطحاب وسائلك، والمهتمون بهذه الرياضة في نقاط بعيدة عن الإزدحام يقضون ساعات هادئة في صيد السمك.

القفز بالمظلات، ركوب الأمواج، الطيران الشراعي

في ساحل جزر ناز خيم دائمة لإستئجار المعدات والإستخدام التعليمي أو الهاوي للقفز بالمظلات، حيث يُقام بشكل حضوري أو مع وجود مدربين يساعدونك على الإستمتاع.

وفي هذه الجزر أيضا يمكنك التزلج على الماء، ركوب الزوارق والقيادة الوعرة وغيرها.