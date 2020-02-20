كان فريق رينو كشف عن سيارته الجديدة "آر إس 20" في العاصمة الفرنسية باريس في وقت سابق من شباط/فبراير الجاري، لكن من خلال نشر صور فقط للسيارة، وهي مكسوة بغطاء.

ومن المقرر أن يتولى الفرنسي إستيبان أوكون، اختبار السيارة الجديدة للمرة الأولى في برشلونة، كما يشاركه بعدها زميله الأسترالي جانييل ريتشاردو.

وأنهى رينو، الموسم الماضي في المركز الخامس بالترتيب العام لفئة الصانعين ببطولة العالم، لكنه يتطلع إلى تحقيق تطور كبير في الموسم الجديد.
 