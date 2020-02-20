أزاحت فرق هاسس، وألفا روميو، ورينو، الستار اليوم الأربعاء، عن سياراتها الجديدة التي ستخوض بها منافسات موسم 2020 من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.

جاء ذلك قبيل انطلاق الاختبارات الاستعدادية للموسم الجديد والتي تستضيفها مدينة برشلونة؛ حيث تستمر المرحلة الأولى من الاختبارات اعتبارا من اليوم وحتى يوم الجمعة.



كان فريق رينو كشف عن سيارته الجديدة "آر إس 20" في العاصمة الفرنسية باريس في وقت سابق من شباط/فبراير الجاري، لكن من خلال نشر صور فقط للسيارة، وهي مكسوة بغطاء.



ومن المقرر أن يتولى الفرنسي إستيبان أوكون، اختبار السيارة الجديدة للمرة الأولى في برشلونة، كما يشاركه بعدها زميله الأسترالي جانييل ريتشاردو.



وأنهى رينو، الموسم الماضي في المركز الخامس بالترتيب العام لفئة الصانعين ببطولة العالم، لكنه يتطلع إلى تحقيق تطور كبير في الموسم الجديد.



وأزاح كيمي رايكونن وأنطونيو جيوفيناتزي، سائقا ألفا روميو، الغطاء عن السيارة الجديدة للفريق قبل أقل من ساعة من انطلاق الاختبارات.



وقال الفنلندي رايكونن: "ندرك أن هناك بعض الجوانب التي لا نستطيع أن نضاهي فيها الفرق الكبيرة، لكننا سنحاول تقديم أفضل ما لدينا من خلال ما هو متاح لدينا".



وأضاف رايكونن، 40 عامًا، الذي بات بصدد أن يصبح اللاعب الأكثر استمرارا في منافسات فورمولا1، من خلال الموسم الجديد: "يمكننا التعلم من كبوات العام الماضي، ونتمنى ألا تتكرر خلال هذا العام".