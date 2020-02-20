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|رقم الخبر: 276509
|تاريخ النشر: شباط 19, 2020
|الوقت: 14:22
|الاقسام: رياضة
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صحف ألمانيا في قبضة العملاق هالاند
احتل النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بعد الثنائية التي سجلها في شباك باريس سان جيرمان، ليقود فريقه للفوز (2-1)، أمس، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
وخرجت صحيفة "Westfalenpost" بعنوان "يمكن لهالاند الاحتفال"، بعدما أحرز صاحب الـ19 عامًا هدفين، خلال ظهوره الأول بقميص أسود الفيستيفال في دوري الأبطال.
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