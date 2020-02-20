صحف ألمانيا في قبضة العملاق هالاند احتل النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بعد الثنائية التي سجلها في شباك باريس سان جيرمان، ليقود فريقه للفوز (2-1)، أمس، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.