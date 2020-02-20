نلاحظ أحياناً أنّ بعض الاشخاص يبدو أكبر من عمرهم الحقيقي، فالتجاعيد تظهر بعمر صغير ما يؤثر على طلّتهم. وهناك العديد من العوامل التي يمكن ان تؤدي الى مشكلة الشيخوخة المبكرة ابرزها الاطعمة التي تتناوليها. فاليكِ لائحة بالمأكولات التي يجب تجنّبها للحفاظ على بشرة شابة ونضرة.

- الملح: فعلاً أنّ الملح هو من السموم للجسم في حال استخدمته بكميات عالية، فلا يجب ان تتناولوا اكثر من ١٥٠٠ مللغرام من الملح يومياً والا سيؤدي ذلك الى رفع ضغط الدم وزيادة نسبة الكولاجين ما يسرّع عملية ظهور التجاعيد.

- السكر: تماماً كما انّ الملح يؤثر بشكل سلبي على البشرة، فكذلك الامر بالنسبة للسكر الذي يعجّل الشيخوخة لأنّه يعيق مسار الانسولين في الدم. التقليل من السكر للابتعاد عن الامراض والحفاظ على الوزن.

- القهوة: صحيح أنّ هناك العديد من العلاجات الجمالية التي تُستخدم فيها القهوة للتقشير والتنظيف والترطيب، ولكن يكون استعمالها خارجياً امّا اذا شربتم الكثير من القهوة يومياً فذلك يؤدي الى زيادة نسبة جفاف الجلد ما يعجّل من ظهور التجاعيد.

- اللحوم الحمراء: لا تستهيني أبداً بتأثير اللحوم الحمراء على صحّتك وجمالك، فتناول اللحم اكثر من مرتين في الاسبوع يمكن ان يؤدي على المدى الطويل الى زيادة التجاعيد والسمنة ايضاً بما انّها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

- المشروبات الغازية: إنّ تناول المشروبات الغازية له تأثيرات سلبية كثيرة على جمالكِ، لأنّها تعرّض الاسنان للتسوّس وتجعل ابتسامتك شاحبة كما انّ كمية السكر العالية الموجودة فيها تسرّع من ظهور علامات التقدّم في السن.