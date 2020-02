وبالتعاون مع فريق من الباحثين الدوليين في علم الأورام الخبيثة، قام هؤلاء الباحثون بفحص عينات من البول لعدد من الأشخاص الذين لايعانون أية أعراض لكنهم كانوا تحت الرقابة لفترة طويلة، واستطاعوا، لأول مرة في العالم، التشخيص المبكر لهذا المرض عبر فحص عينات من البول بفضل فحص نوع من القفزة الوراثية الجسدية (سوماتيك) قبل مدة تصل الى 10 سنوات قبل التشخيص السريري وتشكيل الورم المبكر لدى الافراد الاصحاء دون علامات.

ونشرت هذه الدراسة الواعدة تحت عنوان Urinary TERT promoter mutations are detectable up to ۱۰ years prior to clinical diagnosis of bladder cancer: evidence from the Golestan Cohort Study في المجلة العالمية المرموقة EBioMedicine.

وقال المشرف على الباحثين الايرانيين في هذه الدراسة الدكتور ملك زاده، ان سرطان المثانة يعد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا في العالم ويبلغ معدل اصابة الرجال 4 اضعاف النساء.

واضاف: ان سرطان المثانة شائع جدا بين الرجال في ايران بحيث يحوز على المرتبة الخامسة بعد سرطان المعدة والجلد والبروستات والامعاء الغليظة.

وفي معرض تأكيده على أن سرطان المسالك البولية هو أكثر أنواع سرطان المثانة شيوعا (حوالي 90٪)، قال نائب وزير الصحة في الشؤون البحثية: إن سرطان المثانة هو ثاني أكثر أنواع سرطان المسالك البولية شيوعا ولكنه الأكثر فتكا، والذي يحدث غالبا في سن 60 عاماً وما فوق. وبسبب التشخيص المتأخر، تحدث العديد من الوفيات.

وعدّ ملك زاده الوقاية من سرطان المثانة وكشفه أفضل أنواع خفض مخاطر الاصابة والوفيات الناجمة عنه لاسيما بين الشرائح المعرضة للمخاطر.

ووفقا له، فإن الدراسة الحالية فحصت أيضا التغيرات الجينية الأكثر شيوعا في سرطان المثانة لخلق آفاق جديدة للكشف المبكر عن المرض في سياق البحوث الطبية المتقدمة.

ووصف هذا الباحث في السرطان (طفرات محفز التيلوميراز العكسية (TERT) بأنها التغييرات الوراثية الأكثر شيوعا في سرطان المثانة)، وقال: (هذه الطفرات الوراثية تحدث عادة في المراحل المبكرة من سرطان المثانة وتشكل علامة مبكرة على تكوين هذا النوع من الأورام).