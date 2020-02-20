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رقم الخبر: 276501 تاريخ النشر: شباط 19, 2020 الوقت: 15:10 الاقسام: ثقافة وفن  
تسعة أفلام إيرانية قصيرة تمثل السينما الإيرانية في أمريكا

تسعة أفلام إيرانية قصيرة تمثل السينما الإيرانية في أمريكا

تأهلت 9 أفلام إيرانية للمشاركة في مهرجان تاوس الدولي للأفلام القصيرة في مدينة نيو مكسسكو الأمريكية.

وأفادت وكالات بتأهل أفلام «حفلة التيس» للمخرج سعيد زمانيان، أنميشن "خصلة الخيط" للمخرجة مليحة غلام زاده، "قريباً" للمخرج امير رضا سالاري، "مازلت هنا" للمخرجة كتايون مرمر ومحمد روح بخش، "الماضي الإستمراري" للمخرجة شيوا طاهري، "أربعة من خمسة" للمخرجة بهار توفيقي....إضافة إلى أفلام أخرى للمشاركة في هذا الحدث السينمائي الكبير  (Taos Shortz Film Fest) مهرجان تاوس للأفلام القصيرة .

يشار إلى أن مهرجان تاوس الأمريكي سوف يقام في الفترة بين 20 حتى 22 مارس المقبل في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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