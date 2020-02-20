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رقم الخبر: 276498 تاريخ النشر: شباط 19, 2020 الوقت: 15:10 الاقسام: ثقافة وفن  
نيودلهي تستضيف ثلاثة أفلام ايرانية من مهرجان عمار

نيودلهي تستضيف ثلاثة أفلام ايرانية من مهرجان عمار

تستضيف العاصمة الهندية نيودلهي ثلاثة أعمال سينمائية منتقاة من مهرجان عمار السينمائي وذلك بالتعاون مع المستشارية الثقافية الإيرانية هناك.

حيث أفادت العلاقات العامة لمهرجان عمار عن عرض ثلاثة من أعمالها أيام 12 و 13 و14 فبراير في كلية الفنون التابعة لجامعة نيودلهي.

هذا وكانت الأفلام المعروضة هي «أنت إرهابي، أنا إرهابي» (تو تروریست؛ من تروریست) للمخرج علي فراشبند، و«الجزيرة الفارسية» للمخرج علي صدر نيا و«العروس والعريس» للمخرجة فاطمة  مرزبان.

مهرجان عمار السينمائي يكرم سيروس مقدم مخرج مسلسل «العاصمة» وثائقي «العشاء الأخير» عن مسيحي سورية في مهرجان عمار السينمائي.

مهرجان عمار يكرم القائد الشهيد سليماني في غزة..«منطقة الحظر الجوي» يعرض ضمن المهرجان.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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