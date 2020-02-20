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رقم الخبر: 276496 تاريخ النشر: شباط 19, 2020 الوقت: 15:11 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلم «يلدا» في أول عروضه الأوروبية التنافسية من خلال مهرجان برلين

فيلم «يلدا» في أول عروضه الأوروبية التنافسية من خلال مهرجان برلين

يسجل فيلم «يلدا» الإيراني للمخرج مسعود بخشي حضوره الأوروبي الأول من خلال الدورة السبعين لمهرجان برلين الدولي وضمن منافسات قسم "الجيل" الخاص بالمهرجان.

هذا ويعرض الفيلم يوم الأحد 23 فبراير في قاعة زو بالاس الرئيسية والتي كانت تعتصر قصر المهرجانات أيام ألمانيا الغربية.

تدور قصة الفيلم حول إمرأة شابة تدعى مريم يحكم عليها بالإعدام لقتل زوجها، وتدعى مريم إلى أحد البرامج التلفزيونية في نقل مباشر في ليلة «يلدا» حتى يتسنى لإبنة الضحية الوحيد أن تصفح عن جريمتها ولكن الأحداث تأخذ أبعاداً أخرى.

ويمثل الأدوار: صدف عسكري، بهناز جعفري، فرشته صدر عرفايي، بابك كريمي...وآخرون.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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