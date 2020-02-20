هذا ويعرض الفيلم يوم الأحد 23 فبراير في قاعة زو بالاس الرئيسية والتي كانت تعتصر قصر المهرجانات أيام ألمانيا الغربية.

تدور قصة الفيلم حول إمرأة شابة تدعى مريم يحكم عليها بالإعدام لقتل زوجها، وتدعى مريم إلى أحد البرامج التلفزيونية في نقل مباشر في ليلة «يلدا» حتى يتسنى لإبنة الضحية الوحيد أن تصفح عن جريمتها ولكن الأحداث تأخذ أبعاداً أخرى.

ويمثل الأدوار: صدف عسكري، بهناز جعفري، فرشته صدر عرفايي، بابك كريمي...وآخرون.