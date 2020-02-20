​​​​​​​عرضت أفلام 3 مخرجين إيرانيين ضمن أقسام الدورة الـ24 لمهرجان 2ANNAS الدولي في لاتفيا.

واستضاف هذا المهرجان الذي تتنافس الأفلام فيه في أقسام منافسات أفلام الأطفال والأحداث، وأفلام منطقة البلطيق، والأفلام القصيرة ونصف الطويلة، ثلاثة أفلام من إيران.

هذا ومثلت إيران كل من أفلام «محاكاة السيد الأصفر» للمخرج ماهان خمامي بور، و«ورهرام» للمخرج مهدي كامراني، و«آزاده» للمخرج ميرعباس خسروي نجاد.

وأقيمت الدورة الـ24 لمهرجان 2ANNAS السينمائي الدولي في الفترة 10 حتى 16 فبراير الجاري في لاتفيا.