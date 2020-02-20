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رقم الخبر: 276492 تاريخ النشر: شباط 19, 2020 الوقت: 15:04 الاقسام: منوعات  
تعرف على قائمة الدول ذات ساعات العمل الأقل

تعرف على قائمة الدول ذات ساعات العمل الأقل

تصدرت هولندا قائمة الدول ذات ساعات العمل الأقل في العالم بعد أن وصلت ساعات العمل الأسبوعية إلى 29 ساعة في الأسبوع بما يعادل 4 ساعات عمل في اليوم الواحد.

وجاءت الدنمارك في المرتبة الثانية بـ 32 ساعة فيما تقاسمت أمريكا وألمانيا وسويسرا المركز الثالث لعدد ساعات العمل الأقل في العالم بـ34 ساعة عمل في الأسبوع الواحد؛ فيما يصل ساعات العمل في معظم الدول العربية إلى 40 ساعة أسبوعياً مع وجود يومي الأجازة الجمعة والسبت.

وعلى الجانب الآخر، يعاني الموظفون في دولة كولومبيا وتركيا من ارتفاع ساعات العمل لتصل إلى 48 ساعة في الأسبوع الواحد، فيما تصل إلى 45 في المكسيك.

بينما ينص قانون العمل في الصين ألا تزيد ساعات العمل على 40 ساعة في الأسبوع وبحد أقصي 48 إلا أن العديد من الشركات تتحايل على القانون لتصل ساعات العمل الأسبوعية إلى 72 ساعة كما هو الحال في شركة التجارة الإلكترونية علي بابا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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