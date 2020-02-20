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رقم الخبر: 276491 تاريخ النشر: شباط 19, 2020 الوقت: 15:12 الاقسام: ثقافة وفن  
إصدار ترجمة تفسیر «المیزان» باللغة الترکیة

إصدار ترجمة تفسیر «المیزان» باللغة الترکیة

صدرت ترجمة المجلد الـ14 من تفسیر المیزان للعلامة «السید محمد حسین الطباطبایي(ره)» باللغة التركية الإسطنبولية.

وأصدرت مؤسسة «الکوثر» للطباعة والنشر،  المجلد الـ14 من تفسیر المیزان للعلامة الإسلامي الشهیر «السید محمد حسین الطباطبایي(ره)» باللغة الترکیة الإسطنبولیة.

وقام المترجم «صالح أوتشان» بترجمة المجلد الـ 14 من تفسیر المیزان في 700 صفحة.

وقامت مؤسسة الکوثر بطباعة إصدارها الجدید في 2000 نسخة.

هذا ویذکر ان مؤسسة «الکوثر» هي مؤسسة ثقافية شیعیة تعمل في مجال الطباعة والنشر منذ 1992 للمیلاد.

جدير بالذكر أنه حتى الآن ، تمّ تأليف وترجمة أكثر من 300 عمل لتقديم تعاليم أهل البيت (ع) والتفاسیر القرآنية في تركيا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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