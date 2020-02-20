وتهدف الی تسلیط الضوء علی نمط الحیاة العالمي الذي یتمحور حول التعدد والتنوع الفکري والثقافي والإیماني.

ومن أبرز محاور الورشة هي «حفظ وصیانة الحدود»، و«الأسس الفکریة والثقافیة والإیمانیة في نمط الحياة العالمي»، و«دراسة منهجیة تحقیق ذلك».

وتم قبل هذا، تنظیم ورشات «إصدار الفتوی بناء على الإجتهاد»، و«دراسة المخطوطات الإسلامیة»، و«دور الدین في الترویج الی السلام» في ألمانیا.

هذا ویذکر ان ورشة «الدین والثقافة العالمیة» ستقام الجمعة 21 فبرایر في مقر المعهد الألماني للعلوم الإنسانية والدراسات الإسلامية.