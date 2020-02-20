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رقم الخبر: 276487 تاريخ النشر: شباط 19, 2020 الوقت: 15:13 الاقسام: ثقافة وفن  
معهد العلوم الإنسانية والدراسات الإسلامية في ألمانيا يقيم ورشة «الدین والثقافة العالمیة»

معهد العلوم الإنسانية والدراسات الإسلامية في ألمانيا يقيم ورشة «الدین والثقافة العالمیة»

سينظم المعهد الألماني للعلوم الإنسانية والدراسات الإسلامية ورشة بعنوان «الدین والثقافة العالمیة».

وتهدف الی تسلیط الضوء علی نمط الحیاة العالمي الذي یتمحور حول التعدد والتنوع الفکري والثقافي والإیماني.

ومن أبرز محاور الورشة هي «حفظ وصیانة الحدود»، و«الأسس الفکریة والثقافیة والإیمانیة في نمط الحياة العالمي»، و«دراسة منهجیة تحقیق ذلك».

وتم قبل هذا، تنظیم ورشات «إصدار الفتوی بناء على الإجتهاد»، و«دراسة المخطوطات الإسلامیة»، و«دور الدین في الترویج الی السلام» في ألمانیا.

هذا ویذکر ان ورشة «الدین والثقافة العالمیة» ستقام الجمعة 21 فبرایر في مقر المعهد الألماني للعلوم الإنسانية والدراسات الإسلامية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
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