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رقم الخبر: 276486 تاريخ النشر: شباط 19, 2020 الوقت: 15:05 الاقسام: منوعات  
أقوى رجل في أفريقيا يتناول 8 دجاجات يوميا ويرفع 220 كغ

أقوى رجل في أفريقيا يتناول 8 دجاجات يوميا ويرفع 220 كغ

بات الشيخ أحمد الحسن سانو، المعروف باسم (إيرون بيبي )، أقوى رجل في أفريقيا وأحد أقوى الرجال في العالم.

سانو من بوركينا فاسو، يبلغ من العمر 27 عاما، ويبلغ طوله 190 سم ووزنه 183 كغ.

وأوضح سانو أنه من أجل الحفاظ على قوته، يتغذى على ثمان دجاجات يوميا.

وأوضح إيرون بيبي أنه كان شغوفا بالرياضة منذ صغره، ومارس كل أنواع الرياضات، لكنه بسبب جسده الضخم وجد نفسه في رياضة رفع الأثقال.

يذكر أن سانو، يعد أول مواطن في بوركينا فاسو يدخل موسوعة (غينيس ) للأرقام القياسية، بعد أن رفع 60 كغ 69 مرة خلال دقيقة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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