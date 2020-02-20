سجّلت الجمهورية الاسلامية الايرانية رقما قياسيا عالميا في عدد التلاميذ الرعايا الاجانب الدارسين في مدارس البلاد.

وقال رئيس مركز الشؤون التنسيقية في وزارة التربية والتعليم علي باقرزاده، في تصريح، ان عدد التلاميذ الاجانب فاق 540 الف تلميذ في مدارس البلاد ماسجّل رقما قياسيا جديدا على الصعيد العالمي.

وفي سياق آخر لفت الى ان التعليم في ايران بدءً من المرحلة الابتدائية ولغاية نهاية الجامعة مجاني وفق القانون فيما تفرض العديد من بلدان العالم نفقاته على التلاميذ.